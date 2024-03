Plus Katzenelnbogen Katzenelnbogen – Serres: Partnerschaftsverein rüstet sich für die Zukunft Von Uschi Weidner i Der frisch gewählte Vorstand (von links): Beisitzerin Anette Groß, Kassierer Rudi Meierhöfer, Beisitzerin Ingrid Schaefer, Zweite Vorsitzende Anja Richter, Beisitzerin Silke Werner, Beisitzerin Monika Zellmer, Beisitzer Ingo Koch, Schriftführer Norbert Klose und die Vorsitzende Petra Popp Foto: Uschi Weidner Lesezeit: 3 Minuten „Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon.“ Das Zitat des Philosophen Aurelius stellte Petra Popp, Vorsitzende des Deutsch-Französischen Freundeskreises Katzenelnbogen-Serres (DFF), an den Anfang der Jahreshauptversammlung. „Diese Aussage kann man sicherlich auf den Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften übertragen“, so sagte sie.

Die offizielle Partnerschaft, besiegelt in der Partnerschaftsurkunde am 4. August 1990 in Serres und am 22. September 1990 in Katzenelnbogen, besteht in diesem Jahr schon 34 Jahre lang. Viele solcher Städtepartnerschaften sind im vorigen Jahrhundert entstanden, um eine Basis für die Verständigung der Völker zu schaffen – heute mehr denn ...