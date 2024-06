Plus Katzenelnbogen

Katzenelnbogen: Lust auf mehr – Stadtbürgermeisterin Petra Popp kandiert erneut

Von Johannes Koenig

i Petra Popp steht entspannt zwischen der Urkunde zur Verleihung der Katzenelnbogener Stadtrechte und dem großen Schlüssel, der die deutsch-französische Städtepartnerschaft zwischen Katzenelnbogen und Serres symbolisiert. Foto: Johannes Koenig

Ein Sprung ins kalte Wasser? Als Petra Popp vor fünf Jahren für das Amt der Katzenelnbogener Stadtbürgermeisterin kandidierte, war sie vorher vor allem in Vereinen aktiv gewesen. Nun tritt sie für eine zweite Amtszeit an – und das ohne Gegenkandidaten. Haben sich aber ihre ursprünglichen Erwartungen an das Amt erfüllt?