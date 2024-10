Plus Bogel Katzen aus Stein sind Verkaufsschlager: Bogeler Markt wieder ein voller Erfolg Von Thorsten Stötzer i Tiere aus Stein als Blickfang: Elisabeth Lukyanova aus Oberbachheim an ihrem Stand. Foto: ths Die Teddybären, Enten und Krokodile hatten keinen langen Weg bis zum Bogeler Markt für Hand- und Eingemachtes. Sie stammen aus Endlichhofen, Susi Schumacher hat sie entworfen und genäht. Heimatliches Flair zählt viel bei der Veranstaltung, an der mehr als 80 Aussteller mitgemacht haben und teils weite Wege auf sich nahmen. Lesezeit: 3 Minuten

Von der südlichen Peleponnes hat Dyonysios Zacharatos Honig, Oregano, Meersalz und vor allem Oliven und Olivenöl mitgebracht. Er kommt seit 2017 zum Markt in Bogel – und dem in Diethardt. „Nicht extra“, wie er zugibt, der Grieche hat auch einen Wohnsitz in Oppenheim. „Ich habe Stammkunden hier“, sagt er über ...