Plus Birlenbach/Region

Kandidatin Brigitte Decker hat Einspruch eingelegt: Fehler bei den Kommunalwahlen in Birlenbach?

Von Johannes Koenig

i Bei den Kommunalwahlen am 9. Juni wurde in Birlenbach der SPD-Kandidat Thorsten Riedel zum neuen Ortsbürgermeister gewählt. Mit 39,2 Prozent erhielt wiederum die Wählergruppe Decker die meisten Stimmen bei der Gemeinderatswahl. Nun hat aber Spitzenkandidatin Brigitte Decker Einspruch gegen die Gültigkeit der Kommunalwahlen erhoben. Foto: Uli Pohl

Das hatte vorher so keiner auf dem Schirm: In der Ortsgemeinde Birlenbach (VG Diez) wurde fristgemäß Einspruch gegen die Gültigkeit der Ortsbürgermeister- und Gemeinderatswahlen vom 9. Juni eingelegt. Den Einspruch erhoben hat Brigitte Decker, Bürgermeister- und Spitzenkandidatin der Liste Decker. Und auch wenn Einsprüche fester Bestandteil des rheinland-pfälzischen Wahlrechts sind, gab es sie bisher hier in der Region eher selten.