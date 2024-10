Plus Limburg-Weilburg

Kampagne der hessischen Polizei: Limburg-Weilburg geht verstärkt gegen Einbrecher vor

i Ein Mann hebelt eine Kellertür mit einem Brecheisen auf. Diese Szene ist zwar gestellt, jedoch ist die Zahl der Wohnungseinbrüche im Landkreis Limburg-Weilburg stark gestiegen. Symbol Foto: Silas Stein/dpa

Es war nur ein Fall von vielen: Ein 36-jähriger Mann war aufgrund seiner langjährigen Drogensucht kriminell geworden. Eine Serie von sieben Wohnungseinbrüchen verübte er in Weilburg und Löhnberg. Dann drang er in die Wohnung einer Familie in Odersbach ein, während die 34-jährige Mutter und ihre Kinder zu Hause waren. Der Einbruch löste bei den Opfern Angst und Unsicherheit aus.