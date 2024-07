Kalender, Freundebuch und ein T-Shirt: Leiterin Monika Blauert verabschiedet sich aus der Kita Dörsdorf

Geburtstag und Verabschiedung an einem Tag, das erlebte jetzt die Leiterin der Kindertagesstätte MäuseBärenLand in Dörsdorf, Monika Blauert. Das teilt die Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich in einem Bericht über die Verabschiedung mit. Der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Marc Willig, dankte Blauert für die gute, vertrauensvolle und zuverlässige Zusammenarbeit und wünschte ihr für die bevorstehende hoffentlich ruhigere Zeit alles Gute.

Ebenso gaben ihr der Vorsitzende des Personalrates, Uwe Welker, und der Leiter der Sozialabteilung, Jürgen Roßtäuscher, zum Teil auch gesanglich ihre besten Wünsche für die Zukunft mit auf den Weg. Der Vorsitzende des Elternausschusses, Steve Eibisch, dankte Blauert im Namen der Eltern für die wundervolle Arbeit: „Wir haben dir mit unseren Kindern gern das Wichtigste in unserem Leben anvertraut, um sie in der Entwicklung zu unterstützen.“ Und auch der Ortsbürgermeister von Dörsdorf, Marcus Bär, ließ es sich nicht nehmen, der langjährigen Leiterin zu ihrem Geburtstag zu gratulieren und ihr alles Gute für den bevorstehenden Ruhestand zu wünschen.

Nach 31-jähriger Dienstzeit verabschiedete sich Blauert so aus dem Arbeitsverhältnis bei der VG Aar-Einrich. Nach ihrer Ausbildung, die sie im evangelischen Kindergarten Rüsselsheim und der Fachschule für Sozialpädagogik in Mainz absolvierte, war sie zunächst in der katholischen Kita St. Christophorus in Rüsselsheim tätig, bevor sie am 1. September 1993 in den Kindergarten Dörsdorf wechselte. Am 1. Juli 2002 wurde sie mit der Leitung der Einrichtung betraut. Natürlich gab es an dem auch für alle Kinder und Erzieherinnen besonderen Tag viele gute Wünsche, musikalische Darbietungen und Geschenke.

So erhielt Blauert ein Abschluss-T-Shirt mit Namen, wie alle Kinder es auch zum Abschied aus dem Kindergarten bekommen, einen Erinnerungskalender mit Fotos aus der Kindergartenzeit, ein Freundebuch, Gutscheine für Bücher und vieles mehr. Bewegt dankte Blauert, die bei ihrem Beginn in der Kita MäuseBärenLand in Dörsdorf vor gut 30 Jahren noch nicht ahnte, dass diese ihr zweites Zuhause werden sollte, allen für den wunderschönen Tag: „Es hat mit immer Spaß gemacht, nun ist es aber an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen.“ Sie freut sich sehr auf die Zeit mit ihrem Mann, der Familie und den Freunden. Gern erinnerte sie sich an die Betriebsausflüge und Weihnachtsfeiern, die den Zusammenhalt gefördert und gefestigt haben. Abschließend dankte sie allen, die ihr immer hilfreich und kompetent mit Rat und Tat zur Seite standen.

Zum Abschied hatte sie noch eine Überraschung mitgebracht: Die beiden Gruppen erhielten je ein Buch, der gesamte Kindergarten eine neue Bank, da die alte kaputt ist, und die bisherige Stellvertreterin Ines Petzold, die nun die Leitung der Kita übernommen hat, den Schlüssel der VG-Verwaltung. red