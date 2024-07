Plus Lahnstein

Junge Bühne Lahnstein: „Der Zauberer von Oz“ verzaubert das Publikum

i Der „Der Zauberer von Oz“ feierte eine gelungene Premiere an der Jungen Bühne Lahnstein. Foto: S. Müller

Bis spät in die Nacht brannte in den vergangenen Wochen noch das Licht in der Aula am Lahnsteiner Johannes-Gymnasium: Die Akteure der Jungen Bühne Lahnstein (JBL) hatten wie immer den Anspruch, ein Musical vorzubereiten, dass den professionellen Produktionen in Nichts nachstehen sollte. Nun feierte „Der Zauberer von Oz“ Premiere – die Besucher waren begeistert.