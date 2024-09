Plus Nastätten Jugendhaus Hahnenmühle Nastätten: Zweites Zuhause für viele feiert Jubiläum Von Thorsten Stötzer i Das Erinnerungsfoto zum Jubiläum. Nach 25 Jahren ist das Jugendhaus Hahnenmühle aus der sozialen Landschaft nicht mehr wegzudenken. Foto: Thorsten Stötzer Zwischen Skaterplatz und Basketballkorb ist die Bühne aufgebaut, um das Jubiläum des Jugendhauses Hahnenmühle in Nastätten zu feiern. Der Fleck ist authentisch gewählt, um auf ein Vierteljahrhundert Geschichte der Einrichtung zurückzublicken. Lesezeit: 3 Minuten

Eine silberne 25 flattert in Form von zwei Luftballons am Geländer der Bühne, als die stellvertretende Leiterin Julia Nachtsheim über die alltägliche Arbeit im am 18. September 1999 eröffneten Jugendhaus vor den geladenen Gästen berichtet. Wichtig sind die Treffs im Haus, natürlich zuerst der offene, der von Montag bis Freitag täglich ...