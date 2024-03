Plus Kaub

Jubiläumsauftakt mit Musik und Empfang: Kaub feiert 700 Jahre Verleihung der Stadtrechte

Von Michael Stoll

i Die Inselburg Pfalzgrafenstein liegt mitten im Rhein vor Kaub und ist eines der Wahrzeichen der Stadt. In diesem Jahr feiert Kaub das Jubiläum 700 Jahre Stadtrechte, die im Jahr 1324 verliehen wurden. Die Eröffnungsveranstaltung findet am Samstag, 16. März, statt. Foto: Thomas Frey/dpa

Lesezeit: 4 Minuten

Nach der Zahl seiner Bevölkerung ist Kaub laut Wikipedia mit etwa 860 Einwohnern heute die kleinste Stadt in Rheinland-Pfalz. Die Stadtrechte erhielt der Ort am rechten Ufer des Rheins bereits am 24. März 1324 vom Pfalzgrafen und späteren Deutschen König und Kaiser Ludwig IV., genannt „der Bayer“, verliehen.