Jubiläum der Freizeitreiter in Schweighausen: Landesverband sieht sich als Teil der Zivilgesellschaft

Von Thorsten Stötzer

i Jubiläumsbild mit Tieren: Der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD) feierte in Schweighausen 50 Jahre Landesverband. Foto: Thorsten Stötzer

Viele sind als Wanderreiter gekommen, andere mit einer Kutsche, zum Beispiel aus dem Hunsrück. Es dürften insgesamt 150 Menschen und 60 Pferde sein, die ein Wochenende auf dem Ponyhof von Kerstin und Frank Ludwig in Schweighausen verbringen, um dort ein rundes Jubiläum zu feiern: Seit 50 Jahren besteht die „Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD)“ auch in Rheinland-Pfalz. Das wird in geselliger Form und mit vielen Erinnerungen gewürdigt.