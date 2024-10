Plus Holzappel

Jubiläum der Feuerwehr Holzappel: Seit 125 Jahren das Rückgrat ihrer Gemeinde

Von Willi Schmiedel

i Mit der Ordensspange des Kreisfeuerwehrverbands Rhein-Lahn wurden (von rechts) Alfred Arnold, Jörg Glauer, Eberhard Range, Margit Grün, Detlef Ott und Marcus Grün ausgezeichnet. Links ist der Erste Vorsitzende des Verbands, Michael Dexheimer, zu sehen. Foto: Willi Schmiedel

Für die traditionsbewussten Bewohner der Ortsgemeinde Holzappel steht das Jahr 2024 ganz im Zeichen des 125-jährigen Bestehens ihrer Feuerwehr. Das besondere Jubiläum erinnert zugleich an den „Großen Brand“ vom 26. Juli 1899 in der Hintergasse (heute Esteraustraße), bei dem 15 Wohnhäuser, vier Scheunen und zehn Stallungen innerhalb weniger Stunden in Schutt und Asche gelegt wurden.