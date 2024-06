Plus Rhein-Lahn/Pohl

Jobnox im Limeskastell Pohl: Damit es zwischen Bewerbern und Unternehmen funkt

i Die Berufs- und Ausbildungsmesse Jobnox soll dafür sorgen, dass junge Menschen bei der Berufswahl den Durchblick behalten oder auch erst bekommen. Zugleich dient sie den Unternehmen als Plattform bei der Suche nach Fachkräften. Das Rahmenprogramm, hier der Roboter Nox, der im vergangenen Jahr beim Publikum viel Beachtung fand, soll dabei helfen, die vielfältigen Angebote attraktiv zu präsentieren. Foto: Bartko Debkowski

Die Berufs- und Ausbildungsmesse Jobnox, die im Rhein-Lahn-Kreis 2023 ihre Premiere erlebte, findet zum Ende dieser Woche im Limeskastell in Pohl ihre Fortsetzung. Am Freitag und Samstag geht sie jeweils von 8.30 bis 18 Uhr in ihre zweite Runde.