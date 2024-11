Plus Lahnstein

Interview mit Helmut Kohlhauer: Darum wurde die Brücke früher fertig

i Seit Montagnachmittag rollt der Verkehr wieder auf der B42-Hochbrücke am Lahnecktunnel in Lahnstein. Die Sanierung und Ertüchtigung der Brücke kostete rund 14 Millionen Euro und dauerte zehn Monate. Fotos: Sascha Ditscher Foto: Sascha Ditscher

Er ist gemeinsam mit Maximilian Duhr einer der Gesichter hinter der Sanierung der B-42-Brücke am Lahnecktunnel in Lahnstein: Helmut Kohlhauer ist Teamleiter Ingenieurbau beim Landesbetrieb Mobilität in Diez und als solcher Ansprechpartner für die Brückensperrung. Im Interview mit unserer Zeitung spricht er über das 14-Millionen-Euro-Mammutprojekt, welches ihn die vergangenen beiden Arbeitsjahre beschäftigt hat.