Plus Lahnstein

Internationale Ausstellungen: Bildhauer aus Lahnstein auf der Überholspur

i Eine Lagerhalle in Lahnstein hat Wolf zum Arbeitsatelier verwandelt, täglich wird geformt, gebrannt, poliert, patiniert und probiert. Foto: Tobias Lui

Der Moment, wo es „Klick“ gemacht hat? Wo er wusste, er kann von dem leben, was ihn ausfüllt und Freude macht? „Ich glaube, es war eine Nachricht aus der Schweiz auf Instagram vor vier Jahren“, verrät Niclas Wolf beim Besuch unserer Zeitung in seinem Arbeitsatelier in Lahnstein.