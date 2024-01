Es war eine echte Schocknachricht für die rund 310 Beschäftigten, die Anfang Oktober in Lahnstein aufpoppte: Die Philippine GmbH & Co. Technische Kunststoffe Kommanditgesellschaft, einer der großen Arbeitgeber Lahnsteins, meldete Insolvenz an. Drei Monate sind seither ins Land gegangen – das Verfahren ist mittlerweile offiziell eröffnet, wie unsere Zeitung erfahren hat.