In etlichen Orten auch im Rhein-Lahn-Kreis sind Stolpersteine in Bürgersteigen zu finden, die an Menschen aus der Region erinnern, die durch das NS-Regime deportiert und ermordet wurden. Nun soll ein solcher Stein auch in Arzbach eingerichtet werden. Dabei geht es um Heinrich Gerharz, der von 1880 bis 1941 gelebt hat.