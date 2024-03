Plus Oberwies

Infoveranstaltung in Oberwies: Grüner Strom spült Geld in Gemeindekasse

Von Ulrike Bletzer

i Der Infoabend in Oberwies zu den Themen Klimaschutz und Energieversorgung war sehr gut besucht. Foto: Ulrike Bletzer

Lesezeit: 3 Minuten

Diese Quote kann sich blicken lassen: Von den aktuell 153 Einwohnern des Örtchens Oberwies kam am vergangenen Freitagabend etwa die Hälfte zu der Bürger-Infoveranstaltung, zu der Ortsbürgermeister Dieter Pfaff ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen hatte. Allzu überraschend war das allerdings nicht, ging es doch um die Frage, wie sich die Ortsgemeinde in Sachen Klimaschutz und Energieversorgung aufstellen wird.