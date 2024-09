Plus Ruppertshofen

In eiskaltem Metier Feuer gefangen: Ruppertshofener fährt zur WM für Handwerker

Von Ulrike Bletzer

i Bei der WM für nicht-akademische Berufe kann Kreyton Wusch sein Wissen und Können zeigen. Foto: Ulrike Bletzer

„Bis vor Kurzem war ich noch ziemlich gelassen“, sagt Kreyton Wusch. „Aber jetzt fängt es langsam an mit der Nervosität.“ Kein Wunder, denn an so einer Weltmeisterschaft nimmt man schließlich nicht alle Tage teil: Der 21-Jährige aus Ruppertshofen vertritt Deutschland vom 10. bis 15. September in der Disziplin Kälte- und Klimatechnik bei den WorldSkills in Lyon.