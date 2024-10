Plus Braubach

In Braubach wurde ausgiebig gefeiert: Bei Winzerfest trifft Tradition auf Geselligkeit

Von Mira Zwick

i In Braubach wurde das traditionelle Winzerfest gefeiert. Dutzende Repräsentanten aus der Region feierten mit den Braubachern und ihren Gästen. Foto: Mira Zwick/zwi

Braubachs Schicksal liegt wieder komplett in göttlicher Hand: Seit Freitag wird in der Wein- und Rosenstadt das traditionelle Winzerfest gefeiert, am Samstag übergab Stadtbürgermeister Günter Goß den begehrten Stadtschlüssel an Bacchus Jan I. – nicht ohne ein offenes Geheimnis zu verraten.