Plus Limburg-Weilburg

Im Notfall häufig auf sich gestellt: Wird Teil der Helfer bei Einsätzen benachteiligt?

Von Rolf Goeckel

i Täglich gab es eine Lagebesprechung in der Mehrzweckhalle Oberzeuzheim. Foto: Klaus-Dieter Häring

Wenn sie gebraucht werden, sind sie zur Stelle. Und unverzichtbar sind sie auch. Egal, ob tagsüber oder in der Nacht sind sie im Einsatz, manchmal auch über mehrere Tage hinweg, so wie kürzlich während des Gasalarms in Niederzeuzheim.