Plus Dörscheid

Im Loreleyhotel gehen alle für die Gäste ans Limit: Über das Erfolgsrezept von Marcus und Nadja Fetz in Dörscheid

i Im Loreleyhotel gehen alle für die Gäste ans Limit Foto: Peter Bender

Marcus Fetz ist schon am Vormittag auf Betriebstemperatur. Während wir uns auf der schönen Welterbeterrasse unterhalten, schaut er immer wieder nach seinen Gästen. Fehlt was? Sind alle zufrieden? Der 50-jährige Hotelier, Gastronom und Koch betreibt Fetz–Das Loreleyhotel in Dörscheid zusammen mit seiner Frau Nadja in dritter Generation.