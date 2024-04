Plus Limburg „Ilo“ Günter Butzbach: Ein Leben in und für die Limburger Altstadt Von Dieter Fluck i So kennt man ihn: „Ilo“ Günter Butzbach kann ein echter Charmeur sein. Seinen 85. Geburtstag feiert das Altstadt-Original rüstig und bei guter Gesundheit. Foto: Dominikus Harrer/ReproDieter Fluck Wenn Günter Butzbach zu seinen Plauderabenden über Originale und originelle Geschichten aus der Limburger Altstadt einlädt, dann ist die Bude voll. Lesezeit: 3 Minuten

Er selbst ist im Laufe der Jahrzehnte zu einem Altstadtoriginal gereift. Er versieht den Küsterdienst an der Kreuzkapelle auf dem Greifenberg, leitet in der österlichen Fastenzeit den Kreuzweg mit den 14 Stationen an und übernimmt bisweilen den Lektorendienst im Dom und in der Stadtkirche. Am Sonntag wird der echte Säcker ...