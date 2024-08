Plus Diez/Marseille „Ich will spannende Geschichten erzählen“ Von Till Kronsfoth i Während ihrer Zeit als Au-pair in Marseille kam Ida Goerdten die Idee, ein Buch zu schreiben. Fotos: Till Kronsfoth Foto: Till Kronsfoth In Ihrem Debütroman „Sehnsucht“ behandelt die Nachwuchsautorin Ida Goerdten aus Diez klassische Teenagerthemen, aber auch einen spannenden Kriminalfall in Marseille. Im Interview mit der RLZ hat sie über ihren Erstling gesprochen. Lesezeit: 3 Minuten

Ida Goerdten, geboren 2002 in Diez, war als Kind und Jugendliche leidenschaftliche Reiterin. Als Au-pair verbrachte sie ein Jahr an der französischen Mittelmeerküste in Marseille. Unter anderem dadurch inspiriert fasste sie den Entschluss, einen Roman zu schreiben. Frau Goerdten, beim Lesen von „Sehnsucht“ fallen die zahlreichen Parallelen zwischen Ihrer Hauptfigur Isi ...