ICE-Chaos: 800 Reisende stranden in Limburg

Von Andreas Egenolf

i Am Bahnhof Limburg Süd strandeten am Freitagabend rund 800 Passagiere, weil ihr ICE zwischen dem Bahnhof und der Lahntalbrücke aufgrund eines Oberleitungsschadens liegen geblieben war. Foto: Feuerwehr Limburg/Goebel

Drei gestrandete Züge, Hunderte frustrierte Passagiere, eine stundenlange Sperrung der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main und eine Zugevakuierung in der Dunkelheit: Das ist die Bilanz von zwei Zwischenfällen, die am Freitagabend in der Region für große Probleme im Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) sorgten und die auch Reisende aus der Region vor Herausforderungen stellte.