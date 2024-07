Plus Netzbach Horst Ackermann zieht sich zurück: Netzbach 23 Jahre als Bürgermeister geprägt i Der neue Gemeinderat mit Beigeordneten und Ortsbürgermeister (von links): Sebastian Og, Fabian Fischer, Horst Ackermann, Thomas Kettner und Thorsten Janning. Vorne von links: Marion Adelmann, Ivonne Mares, Tom Kunz, und Sophia Scholl. Weiteres Ratsmitglied ist Carolin Delaye. Fotos: Patricia Janning Foto: Patricia Janning Im Jahr 2001 übernahm Horst Ackermann, damals Erster Beigeordneter der Gemeinde Netzbach, nach dem Rückzug von Annette Wick das Amt des Ortsbürgermeisters, zunächst bis zur Neuwahl im Februar 2002 befristet. In diesem Votum und den darauffolgenden Kommunalwahlen in den Jahren 2004, 2009, 2014 und 2019 wurde er an die Spitze des Ortes gewählt. Ein Amt, das er bis zum vergangenen Montag innehatte. Lesezeit: 2 Minuten

Bereits lange Zeit vor der Kommunalwahl am 9. Juni kündigte er an, nicht mehr für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Am vergangenen Montag übergab er in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates das Bürgermeisteramt an seinen gewählten Nachfolger Thorsten Janning. Dazu kam der neue Gemeinderat von Netzbach zu seiner konstituierenden Sitzung in ...