Hoffnung in Katzenelnbogen: Erwacht Schloss aus dem Dornröschenschlaf?

Von Uschi Weidner

i Auf dem Foto die Mitarbeiter des Unternehmens Garten & Baum Grab & Becker, Herold, Manuela Umscheid-Breitwieser, Björn Breitwieser, Firma LWD Eisighofen, Familie Bierbaum und Mitarbeiter der Moos GmbH sowie Harald Gemmer in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verkehrsvereins Einrich. Foto: Uschi Weidner

Es war der Stammsitz der Grafen von Katzenelnbogen. Im Schloss von Katzenelnbogen begann vor fast 1000 Jahren eine Erfolgsgeschichte: Aus einfachen „edelfreien Herren“ aus Katzenelnbogen entwickelte sich eines der mächtigsten und reichsten Grafengeschlechter des Mittelalters – im Besitz zahlreicher Burgen am Rhein. Davon ist nicht viel geblieben. Lange Jahre herrschte in den historischen Mauern schon fast gespenstische Ruhe, nun tut sich was.