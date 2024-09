Plus Kaub

Historie trifft Genuss: Burg Gutenfels in Kaub feiert Weinfest-Premiere und öffnet sonst verschlossene Pforten

Von Mira Zwick

i Mit Spannung und Vorfreude blickt Alexander Gessner auf das kommende Wochenende, wenn er die Pforten der Burg Gutenfels hoch über Kaub für das erste Weinfest in den historischen Mauern öffnet. Besucher haben dann die Gelegenheit, leckere Weine an wunderschönen Plätzen zu genießen. Foto: Mira Zwick

Ein bisschen in der Zeit reisen, Ein- und Ausblicke erlangen, die sonst ausschließlich Hotelgästen vorbehalten sind, und dabei einen guten Tropfen aus der Region genießen: Diese besondere Gelegenheit bietet sich an diesem Wochenende, wenn Alexander Gessner zum Weinfest auf die Burg Gutenfels einlädt. Am Samstag und Sonntag erwartet die Gäste dort in der privaten, als kleines Hotel geführten Burg das erste Weinfest in den herrlichen, herrschaftlichen historischen Mauern hoch über Kaub.