Plus Fachingen

„Herztöne“ des Frauenchors Fachingen: Ein Konzertabend der etwas anderen Art

Von Uschi Weidner

i Zum Jubiläumskonzert hat der Frauenchor Fachingen für ein besonderes Erlebnis gesorgt: Zusammen mit Schauspielern der Theodissa-Bühne Diez zauberten die Sängerinnen ein rührendes Chortheater auf die Bühne. Foto: Uschi Weidner

„Ist Chorsingen verstaubt?“ Nein! Das hat sich am Samstagabend in Birlenbach bei der Feier „60 Jahre Frauenchor Fachingen“ gezeigt. „Herztöne – eine klangvolle Liebesgeschichte“, so war der Abend angekündigt. Und weiter: „Ein Abend voller Musik und Emotionen“.