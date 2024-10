Plus Nastätten

Hermann-Josef Hißnauer liebt seine Orgel: Organist spielt seit 50 Jahren mit Leidenschaft

Von Bernd-Christoph Matern

i Wenn Hermann-Josef Hißnauer an der Orgelbank der katholischen Kirche Platz nimmt, ist er in seinem Element. Foto: Matern

„Großer Gott, wie loben dich!“, ertönt es aus der katholischen Kirche in Nastätten. Ganz allmählich entfaltet sich ein stimmungsvoll anrührendes Spiel mit der Melodie, das sich vom feinfühligen Piano in ein bekenntnisreich kraftvolles Fortissimo steigert. Hermann-Josef Hißnauer sitzt am Spieltisch und geht einer seiner Lieblingsbeschäftigungen nach: der Improvisation.