Plus Burgschwalbach Herbstmarkt in Burgschwalbach: Stöbern vor märchenhafter Naturkulisse Von Christopher Kahl i Nach dem Stöbern an 25 Marktständen mit handgemachten Waren konnten die Besucher eine Pause bei Speis und Trank einlegen. Foto: Christopher Kahl Am vergangenen Wochenende verwandelte sich der idyllische Märchenwald von Burgschwalbach erneut in ein lebendiges Festgelände: Der alljährliche Herbstmarkt lockte zahlreiche Besucher aus der Region an. Bei angenehmen äußeren Bedingungen bot sich den Gästen ein farbenfrohes und abwechslungsreiches Programm. Von Handwerkskunst über regionale Spezialitäten bis hin zu Kinderattraktionen mit echten Schafen – für jeden war etwas dabei. Lesezeit: 1 Minute

Bereits am Morgen strömten Familien, Paare und Neugierige in den märchenhaften Wald, dessen Laub in den schönsten Gelb- und Rottönen leuchtete. Herbststimmung kam auf. Der Duft von herzhaften Speisen lag in der Luft, während insgesamt rund 25 Marktstände mit handgefertigten Waren den Wald säumten. Besonders beliebt waren wieder die regionalen ...