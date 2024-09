Plus Lahnstein/Osterspai Helmut Bündgen: Ein Leben für das Ehrenamt – Früherer Osterspaier Bürgermeister engagiert sich vielfältig Von Ulrike Bletzer i Helmut Bündgen ist ehemaliger Ortsbürgermeister von Osterspai und wohnt inzwischen in Lahnstein. Foto: Ulrike Bletzer „Die einen sammeln Briefmarken, die anderen gärtnern gern – und ich mache eben das“, sagt Helmut Bündgen. Was einer mindestens mittelschweren Untertreibung gleichkommt: Denn mit „das“ ist definitiv kein x-beliebiges Hobby, wie es Millionen anderer Menschen auch betreiben, gemeint. Helmut Bündgen, der im August seinen 83. Geburtstag feierte, ist seit 63 Jahren ehrenamtlich engagiert. Lesezeit: 4 Minuten

Und das nicht nur in einer Hinsicht: Die meisten Menschen dürften ihn als langjährigen Ortsbürgermeister der Rheingemeinde Osterspai kennen. Von 1999 bis 2014 hatte er dieses Ehrenamt inne, was keineswegs von vorneherein so geplant war. „Wir waren erst fünf Jahre vorher nach Osterspai gezogen“, blickt der gebürtige Rheinbrohler zurück und ...