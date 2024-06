Plus Loreley Heile-Welt-Lieder auf dem Sagenfelsen am Rhein: Gabalier begeistert Fans auf Loreley-Bühne Von Ulrike Bletzer i So kennt man Andreas Gabalier, so wie hier bei einem Konzert entfachte er auch auf der Loreley-Bühne das Feuer bei seinen Fans, die er mit seinem Auftritt restlos begeistert zurückließ. Foto: Stall Records So viel vorab: Man muss Andreas Gabaliers Musik nicht mögen. Man kann sie persönlich sogar ein wenig jenseits von Gut und Böse finden. Aber eines muss man dem „Volks-Rock-’n’-Roller“, wie er sich selbst bezeichnet, unbedingt lassen: Er versteht es mit schlafwandlerischer Sicherheit, Menschenmengen mitzureißen. Lesezeit: 3 Minuten

So geschehen am vergangenen Freitagabend auf der Loreley: Eine ausverkaufte Open-Air-Arena, jubelnde Fans, von denen etliche dem zünftigen Anlass entsprechend in Krachledernen und Dirndln erschienen waren, und eine Show, die offenbar keinen ihrer Wünsche offen ließ – „ich besitze alle seine CDs, aber ihn live in dieser tollen Atmosphäre hier ...