Plus Bad Ems

Haus Vier Türme in Bad Ems: Brandwache ging bis in die Nachstunden

Von Andreas Galonska

i Weierhin gesperrt ist Römerstraße in der Nähe des Hauses Vier Türme. Foto: Andreas Galonska

Das Vier-Türme-Haus in Bad Ems gibt einen Tag nach dem schweren Brand ein trauriges Bild ab. Der Dachstuhl ist zerstört, Teile des Gerüsts befinden sich in Schieflage und müssen bald abgebaut werden. Die Römerstraße ist in der Nähe des Brandhauses weiterhin gesperrt.