Haus Monreal in Diez: Juwel aus der Geschichte wiederbelebt

i Die Band Jentellmen sorgte für das entsprechende musikalische Ambiente zum Auftakt der Jubiläumsfeier. Foto: privat

Anlässlich der 600-Jahr-Feier des Fachwerkhauses Monreal in der Pfaffengasse 7 in Diez öffneten die Hausherren Georg C. Pick und Dennis Woesthaus die Pforten und luden Interessierte aus der Region in ihre zwei denkmalgeschützten Häuser ein. Neben dem Jubiläum gab es noch einen weiteren guten Grund zum Feiern: „Das Gästeanwesen an der Lahn“ wurde für den Tourismuspreis Rheinland-Pfalz nominiert und ist damit unter den Top-drei-Gastgebern des Landes.