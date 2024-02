Hanne Kah tritt in Nassau auf: Festival erstmals mit überregionalem Act

Das Musikfestival Aktiv Unplugged des Vereins Kulturwerk Nassau findet am Samstag, 24. Februar, zum 16. Mal statt. Unter dem Motto „Raus aus dem Proberaum und rauf auf die Bühne“ bietet es Talenten aus der Region in der Nassauer Stadthalle eine Plattform.

Das Festival wurde von Hermann Bubinger und Sascha Herrmann initiiert und wird seit 2017 vom Kulturwerk Nassau veranstaltet. In diesem Jahr präsentiert sich Aktiv Unplugged nicht nur optisch in einem neuen, zeitgemäßen Look, auch im Line-up gibt es eine Neuerung. „Mit Hanne Kah haben wir erstmals eine weit über die Region hinaus bekannte Headliner-Band für unsere Veranstaltung engagieren können“, so Bubinger.

Hanne Kah steht für Folk mit Einflüssen aus Rock, Pop und Country – mal ruhig und berührend, mal laut und mitreißend rockig. Die Band vermischt Country, Americana und Pop harmonisch miteinander; ihr Sound erinnert an Größen wie Fleetwood Mac, Amy Macdonald oder Rosanne Cash. Namensgeberin, Gitarristin und Sängerin Hanne Kah aus Diez gründete die Band 2009 zusammen mit Patrick Jost.

Band hatte Auftritte in den USA und in Kanada

Mit ihrer Musik bespielt Kah seit Jahren zahlreiche Bühnen in Deutschland und Europa, aber auch in Kanada, Australien und den USA. Die Band stand bereits mit Nena, Andreas Bourani, The Hooters, Roger Hodgson (Supertramp) und Bob Geldof auf der Bühne und gewann 2022 den Big Stage Contest des Radiosenders SWR1.

Das bewährte Konzept von Aktiv Unplugged aber bleibt bestehen: Nach dem Prinzip der „offenen Bühne“ darf sich präsentieren, wer Spaß an der Musik und Lust auf die Bühne hat. Besucher können sich bei weiterhin freiem Eintritt auf eine interessante Mischung von Künstlern aus der Region freuen, die ganz unterschiedliche musikalische Genres bedienen: Im Line-Up ist Wolfgang Griebler alias „Walking Wulf“, Sänger und Gitarrist aus Bad Ems. Der Songschreiber singt im Stil und Groove von Latinsong bis PowerFolk. Ebenfalls mit dabei ist Timo Homilius aus Seelbach, der mit Band, als Duo oder allein mit seiner Stimme und Gitarre bereits häufiger bei Aktiv Unplugged zu Gast war.

Die Mitglieder der Band Maribel – Sängerin Mira Krauspenhaar aus Taunusstein, Shayan Azarlee (Percussion) aus Oberneisen und Markus Schramm (Drums) aus Wiesbaden – studieren an der Adolf-Reichwein-Schule in Limburg und machen nebenbei gemeinsam mit ihrem Bandlehrer Adrian Allan (Piano, Gesang) aus Runkel Musik. Bei Aktiv Unplugged präsentieren sie bekannte Pop- und Rocksongs vor allem aus den Neunzigern.

Mit Gitarre und Bouzuki

Tinas Gang, das sind Elvira Schneider (Percussions und Rhythm), Michael Wambach (Gitarre und Gesang) und natürlich Tina (Bettina Tiefenbach) an Gitarre, Bouzouki (eine Langhalslaute) und Mikrofon. Ihre zweistimmig gesungenen Folk- und Pop-Coversongs sowie Eigenkompositionen werden von Percussions harmonisch begleitet. Die Musik der Schulband Real Noise der Heinrich-Roth-Realschule plus in Montabaur präsentiert einen Querschnitt der Rockmusik der letzten 50 Jahre. Außerdem spielt die erst 2023 gegründete Newcomer-Band Blue Monkeys aus dem Raum Katzenelnbogen Rock, Punkrock und Alternative. red