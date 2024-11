Plus Nastätten Handwerk, Musik und Kunst im Regionalmuseum: Nastätter Museumsnacht macht Alltag früherer Zeiten lebendig i Gewandmeisterin Petra Cofflet hat für die Museumsnacht Schürzen aus altem Leinen genäht Foto: Marta Fröhlich/ott Wenn es am zweiten Samstag im November ungewöhnlich viele Menschen aus der nahen und weiten Umgebung ins Nastätter Regionalmuseum zieht, dann locken die Reize einer ganz besonderen Veranstaltung. Es ist die Museumsnacht – in diesem Jahr am 9. November – mit ihrer ausgewogenen Erlebnisvielfalt aus Handwerk, Musik und Kunst. Lesezeit: 3 Minuten

Wie man früher lebte und arbeitete, das vermittelt das Museum in seiner Ausstellung ganzjährig. „Einmalig in der Museumsnacht ziehen Handwerker in die Werkstätten ein und demonstrieren ihr fachliches Können“, betonen die Veranstalter. So wird Schuhmachermeister Christoph Göbel sein Handwerk vorstellen. In seiner Manufaktur in Lautert fertigt er Schuhe ganz individuell ...