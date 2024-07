Plus Hahnstätten

Hahnstätter Realschule plus im Aartal: 54 Abschlusszeugnisse vergeben – Zweimal die Traumnote 1,0

Von Christopher Kahl

i Nach der feierlichen Übergabe aller Abschlusszeugnisse gesellten sich alle noch einmal zum Gruppenfoto. Foto: Christopher Kahl

Einmal im Jahr kann man vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Hahnstätten stolze und schick gekleidete Jugendliche mit ihren Eltern bestaunen. Immer dann, wenn die Realschule plus im Aartal ihre Abgänger feierlich verabschiedet. In diesem Jahr konnten Schulleitung und Klassenlehrer 20 Schülerinnen und Schülern das Zeugnis mit der Berufsreife und 34 das Zeugnis mit dem Sekundarabschluss I überreichen.