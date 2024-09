Plus Hahnstätten

Hahnstätter Markt startet mit bester Laune: Sängerin Zimmermann lässt Festzelt beben

Von Uschi Weidner

i Hahnstätter Markt startet mit bester Laune Foto: uma

Das Heimatfest an der Aar hat eine große Anziehungskraft. Das sah man auch am Samstagabend, als sich im Festzelt die Besucher drängten – und das nicht nur aus Hahnstätten, sondern aus der gesamten Aar- und auch Einrichregion. Mit einer fulminanten Party hat der Hahnstätter Markt am Wochenende begonnen und bietet noch Montag und Dienst ein buntes Programm und ein Feuerwerk.