Günter Goß möchte Stadtbürgermeister in Braubach werden: „Braubach soll aufblühen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Ich bin 54, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern. Seit meinem Studium der Elektrotechnik arbeite ich 30 Jahre im Handwerk und als selbstständiger Landwirt auf eigenem Hof. Ich bin Mitglied zahlreicher Vereine und engagiert bei vielen Braubacher Veranstaltungen, zum Beispiel beim Winzerfest. Unsere Kinder übernehmen nun den Hof als Familienbetrieb, und so ergibt sich für mich nach rund 20 Jahren im Stadtrat die Möglichkeit, mehr Verantwortung für meine Heimatstadt Braubach zu übernehmen.

Mein politischer Werdegang

Seit 2004 bin ich Mitglied des Stadtrats, dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender und engagiert in verschiedenen Ausschüssen. 15 Jahre Erfahrung im VG-Rat. Mitglied der CDU und im Bauernverband.

Das sind meine Ziele als Stadtbürgermeister

Braubach soll aufblühen! Das historische Flair unserer Altstadt und die Rheinanlagen sind Sehenswürdigkeiten, mit denen wir auftrumpfen, noch mehr Touristen begeistern und bei der Buga 2029 punkten können. Ich möchte mich für mehr Parkplätze und ein Parkraumkonzept einsetzen. Die Umgehungsstraße und ein Starkregenschutzkonzept sollen unsere Stadt zukunftsfähig und sicherer machen. Auch die Unterstützung der Vereine liegt mir am Herzen. Ich will helfen, sie zu vernetzen und so zu stärken. Sie sind das Rückgrat unserer Stadt. Das traditionelle Winzerfest möchte ich erhalten und noch attraktiver machen, Gewerbe stärken und das neue Wohngebiet an der Dachsenhäuser Straße weiterentwickeln. Die schwierige Haushaltssituation müssen wir gemeinsam mit Kreativität und mutigen Entscheidungen meistern.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Stadtbürgermeister verändern?

Die Altstadtsanierung wird ihren Abschluss finden und Braubach in neuem Glanz erstrahlen. Ich möchte einen neuen Anlauf nehmen, die Brandruine in der Schlossstraße zu retten und mich beim Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge starkmachen. Als Stadtbürgermeister möchte ich alle Bürgerinnen und Bürger an der Entwicklung unserer Stadt beteiligen, mit ihnen immer offen und ehrlich kommunizieren und mehr Gemeinschaft fördern.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich packe lieber an, als im Mittelpunkt zu stehen.

Das ist mein politisches Motto

Anpacken für Braubach, unsere Heimatstadt!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.