Großtauschtag in Limburg: Bodo A. von Kutzleben alias Karl Marx hatte den „Roten Adenauer“ im Gepäck

Von Dieter Fluck

i Bodo A. von Kutzleben zeigt stolz seine Rarität, den „Roten Adenauer“. Das Postwertzeichen mit dem Portowert von 30 Pfennigen wurde 1968 von der Deutschen Bundespost eingestampft und durch eine orangefarbene Version ersetzt. Foto: Dieter Fluck

Er sorgte dafür, dass am „Tag der Deutschen Einheit“ Konrad Adenauer nach Limburg kam. Bodo A. von Kutzleben hatte ihn am Donnerstag beim Lympurga-Großtauschtag in Gestalt einer 30-Pfennig-Briefmarke im Gepäck.