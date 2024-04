Plus Dausenau Großprojekt in Dausenau: Neubau der Bahnhofsbrücke verschiebt sich Von Andreas Galonska i Für die Sanierung des Schiefen Turms zeichnen sich Fördermittel aus drei Töpfen ab, die in wenigen Wochen fließen könnten. Foto: Galonska Andreas/ag Mit einem Dausenauer Großprojekt geht es voran, ein anderes Vorhaben lässt auf sich warten. Während für den Schiefen Turm Fördergeld in Aussicht ist, muss der Neubau der Bahnhofsbrücke hinten angestellt werden. Lesezeit: 2 Minuten

In diesem Sommer sollte mit dem Neubau der Brücke am Bahnhof Dausenau begonnen werden. „Jetzt steht bei dem Bau der Spundwände eine Überarbeitung an, wir warten noch auf die Freigabe“, erklärt dazu Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler. Es sei zurzeit offen, wann mit dem Bau begonnen werden kann. Geplant war, dass direkt neben ...