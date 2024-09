Große Schäden im Pflaster: Kreisstraße 30 in Heistenbach wird für Durchgangsverkehr gesperrt

Anzeige

Die Ortsdurchfahrt Heistenbach muss demnach aufgrund erheblicher Schäden in der Pflasterfläche für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Diese Entscheidung wurde laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) von der Straßenmeisterei Diez in Abstimmung mit dem Kreis, der Verbandgemeinde und der Polizei getroffen, da die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer nicht mehr gewährleistet werden könne. Die Pflastersteine, so heißt es, brechen regelmäßig heraus und stellen sich teils auf, sodass gerade für Zweiradfahrer eine erhebliche Gefahr bestehe. Auch Fußgänger, die die Straße überqueren, seien betroffen, da lose Pflastersteine Stolperfallen darstellten.

Für Anwohner und Busse offen

Durch die Sperrung werde die Verkehrsbelastung teilweise herausgenommen, die den ohnehin schlechten Fahrbahnzustand weiterhin verschlechtern würde. Für Anwohner und Busse bleibt die K 30 laut Mitteilung des LBM weiterhin offen, die Geschwindigkeit wird jedoch innerhalb der gesamten Ortsdurchfahrt auf 30 Kilometer pro Stunde gedrosselt, um Schäden an Fahrzeugen und Unfälle zu vermeiden.

Fehlende Pflastersteine werden weiterhin durch Asphalt ersetzt

Durch die Streckenwartung der Straßenmeisterei werden fehlende Pflastersteine auch weiterhin durch Asphalt ersetzt, der Schadensumfang lässt jedoch bis zur grundhaften Sanierung keine Alternative zu. Der LBM Diez bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis und darum, die Umleitung über die B 417, insbesondere mit dem Ziel Campus Altendiez, nach Altendiez zu nutzen.