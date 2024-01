Königlicher Besuch im Schloss Bellevue: 20 Sternsinger aus Hadamar haben am Dreikönigstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau, Elke Büdenbender, in Berlin besucht. Am Samstagmittag schrieben sie den Segen „Christus mansionem benedicat“ an das große Portal des Schlosses.