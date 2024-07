Plus Bad Ems

Großbrand im Vier-Türme-Haus in Bad Ems: Dachstuhl zerstört

Von Andreas Galonska

i Eine Drohnenaufnahme zeigt das ganze Ausmaß der Zerstörung am historischen Vier-Türme-Haus. Foto: Timm Joernhs

4.09 Uhr in der Nacht zum Mittwoch: Sirenenalarm in Bad Ems. Gemeldet wird ein Dachstuhlbrand im historischen Vier-Türme-Haus, einem der Wahrzeichen der Kurstadt. In den Nachtstunden und am Vormittag waren zahlreiche Einsatzkräfte an dem Bauwerk im Kurpark in Aktion.