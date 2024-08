Plus Aartal

Grill-Weltmeisterschaft: Aartal BBQ-Crew begeistert Jury in Stuttgart

Von Christopher Kahl

i Die Aartal BBQ-Crew bei der Grill-Weltmeisterschaft in Stuttgart mit Lukas Römer, Max Steinkopf, Stefan Knorr, Bernd Weinmann, Chris Kadesch, Christian Schneider, Dirk Niers, Daniel Schäfer, Alex Kadesch, Matthias Neeb (Team-Chef). Auf dem Foto fehlt Markus Lang. Foto: Schäfer/Aartal BBQ-Crew

Die Grill- und BBQ-Weltmeisterschaft 2024 fand in diesem Sommer in Stuttgart statt und wurde wieder ein Fest der Sinne. Vor allem für den Geschmack. Mit am Start war erneut die Aartal BBQ-Crew mit Teilnehmern aus verschiedenen Orten im Aartal. Insgesamt nahmen 106 Teilnehmer aus 23 Ländern teil. Das Team beteiligte sich in den vergangenen Jahren mehrfach an internationalen Wettbewerben.