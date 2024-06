Plus Katzenelnbogen

„Gottesurteil“ und der Zauber des Orients: Catzelnbogener Ritterspiel stehen vor der Tür

Von Johannes Koenig

i Hoch zu Roß: Schon im vergangenen Jahr bestritten Yvonne Legeth und ihre Mitstreiter von Asgard Pferdeshow & Falknerei das Turnier der Catzenelnbogener Ritterspiele. Diesmal bringen sie einen historischen Kriminalfall auf die Turnierwiese. Foto: (Archiv) Johannes Koenig

Die Turnierwiese wurde schon gemäht und die Lagerplätze ausgemessen: Denn am kommenden Wochenende gehen die Catzenelnbogener Ritterspiele in ihre offiziell 15. Runde. Mit Fogelvrey Produktionen aus Hassel an der Weser ist auch wieder ein neues Team an Bord, nachdem der letztjährige Ausrichter Knappenschule Events absagen musste. „Wir sind gerade am Packen“, erzählt Fogelvrei-Marktmeisterin Elke Osterhaus. Und die Vorfreude ist groß.