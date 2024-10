Plus Lahnstein

Goetheschule: Schließdienst kostet 18 000 Euro – Umzäunung war nach Vandalismus notwendig

i Der Schulhof der Goetheschule in Oberlahnstein ist seit einigen Monaten umzäunt. Foto: Tobias Lui

Die Haushaltsberatungen von Verwaltung und Gremien in Lahnstein sind eigentlich nie vergnügungssteuerpflichtig – in diesem Jahr dürften sich die negativen Belegleiterscheinungen noch deutlich verstärken: Wie Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert am Rande der jüngsten Ratssitzung informierte, muss im kommenden Jahr eine Grundsteuerreform umgesetzt werden.