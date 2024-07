Plus Diez Gewalt im Gefängnis: Tätlicher Angriff auf Beamten der JVA in Diez Von Till Kronsfoth i Verhandlungssaal des Amtsgericht Diez Foto: Till Kronsfoth Ein 27-jähriger Insasse der JVA Diez hatte im Oktober 2023 einen Beamten mit mehreren Schlägen gegen den Kopf angegriffen. Dafür wurde ihm an zwei Verhandlungstagen vor dem Diezer Amtsgericht der Prozess gemacht. Lesezeit: 3 Minuten

„Der Angeklagte will sich entgegen meinem Ratschlag zu den Vorwürfen äußern“, eröffnete die Verteidigerin dem Gericht zu Beginn des ersten Verhandlungstages. „Sie sehen mitgenommen aus. Was ist passiert?“, wollte Richter Martin Böhm, an den Angeklagten gewandt, wissen, der mit zwei blauen Augen im Gerichtssaal erschien. „Jemand hat das Licht ausgemacht, ...