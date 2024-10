Plus Bad Ems

Geschichte im Ort lebendig gemacht: Bad Ems hat einen neuen Entdeckerpfad

Von Ulrike Bletzer

i Bei der Vorstellung des Entdeckerpfads in Bad Ems: Tanja Huppertz, Achim Deuser (Geschäftsführer Staatsbad Bad Ems), Jörg Denninghoff, Lars Denninghoff (VG-Bürgermeister Aar-Einrich), Carolin Huppertz, Steffi Zurmühlen (Geschäftsführerin Touristik Bad Ems-Nassau), Uwe Bruchhäuser und Julia Palotas (Leiterin Stadtmuseum Bad Ems) Fotos: Ulrike Bletzer Foto: Ulrike Bletzer/ubl

Lokalgeschichte per App erkunden – das geht jetzt auch in Bad Ems. Denn mit den „Entdecker-Profis“ von www.stadt-land-erleben.de wird Wissen auf innovative Art unters Volk gebracht – jetzt auch in der Kurstadt an der Lahn.