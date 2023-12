Und dann ging es doch ganz schnell: Ein Knall, eine kurze Unruhe in der Rinderherde, und ein Ochse liegt auf dem Boden. Nach rund zweijähriger Zwangspause und einem Gang vors Koblenzer Verwaltungsgericht gibt es auf dem Birkenhof in Flacht wieder Weideschlachtungen. Die dritte und letzte Schlachtung in diesem Jahr fand nun am vergangenen Samstag statt.